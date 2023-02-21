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Шенк (Schenck) Франц (Franciscus)

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Место рождения

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

29.09.1687

Дата смерти

29.04.1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1687

Отец: Шенк Якоб

Мать: Йегер Магдалена

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
12.08.1721

Сын: Шенк Иоганнес Якоб

Мать ребёнка: Филиппс Анна Маргарета

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппс Анна Маргарета

Смерть
29.04.1760
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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