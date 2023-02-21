Шенк (Schenck) Франц (Franciscus)
Место рожденияОберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения29.09.1687
Дата смерти29.04.1760
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1687
Отец: Шенк Якоб
Мать: Йегер Магдалена
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
12.08.1721
Сын: Шенк Иоганнес Якоб
Мать ребёнка: Филиппс Анна Маргарета
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппс Анна Маргарета
Смерть
29.04.1760
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция