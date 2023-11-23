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Невская Васса Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Невский) Дарья Васильева

Отец ребёнка: Невский Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Невский Василий Васильев

Отец ребёнка: Невский Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Невский Илья Васильев

Отец ребёнка: Невский Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Невский Александр Васильев

Отец ребёнка: Невский Василий Стефанов

Смерть
1791

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