Невская Васса Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Невский) Дарья Васильева
Отец ребёнка: Невский Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Невский Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Невский Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Невский Александр Васильев
Отец ребёнка: Невский Василий Стефанов
Смерть
1791