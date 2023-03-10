Коврижных Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Коврижных Галахтион
Мать: Намелфа
Рождение ребёнка
1738
Сын: Коврижных Петр
Мать ребёнка: Епистевия Андреевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Коврижных Василей
Мать ребёнка: Епистевия Андреевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Коврижных Кирило
Мать ребёнка: Епистевия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епистевия Андреевна
Смерть
Неизвестно