Коврижных Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Коврижных Галахтион

Мать: Намелфа

Рождение ребёнка
1738

Сын: Коврижных Петр

Мать ребёнка: Епистевия Андреевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Коврижных Василей

Мать ребёнка: Епистевия Андреевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Коврижных Кирило

Мать ребёнка: Епистевия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епистевия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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