Мачулкина (Рыболовлева) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачулкина (Рыболовлева) Таисия Ивановна

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Место рождения

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия

Дата рождения

21.10.1906

Дата смерти

29.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1906

Отец: Рыболовлев Иван Захарович

Мать: Рыболовлева Мария Ивановна

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
08.10.1906 по старому стилю Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
08.07.1933

Муж: Мачулкин Илья Николаевич/Александрович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
02.05.1936

Сын: Мачулкин Юрий Ильич

Отец ребёнка: Мачулкин Илья Николаевич/Александрович

Чулок, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
29.10.1964
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Причина: рак Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище, участок №3
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