Мачулкина (Рыболовлева) Таисия Ивановна
Место рожденияМуромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Дата рождения21.10.1906
Дата смерти29.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
21.10.1906
Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
08.10.1906 по старому стилю Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
08.07.1933
Рождение ребёнка
02.05.1936
Сын: Мачулкин Юрий Ильич
Отец ребёнка: Мачулкин Илья Николаевич/Александрович
Чулок, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
29.10.1964
Причина: рак Похоронена: Петрозаводск, Сулажгорское кладбище, участок №3