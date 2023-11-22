Животягин Родион Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животягин Родион Григорьевич

Место рождения

Воронежская губ.

Дата рождения

1878

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губ.
Место жительства
1887
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
09.02.1900

Жена: Гликерия Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.10.1901

Сын: Животягин Дмитрий Родионович

Мать ребёнка: Гликерия Дмитриевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Раскулачивание
1931
Нарымский край
Кулаки, Постановление снк и цик ссср от 01.02.1930 Спецпоселение Сыновья с ним Михаил Родионович и Василий Родионович
Смерть
1941
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