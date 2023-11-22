Животягин Родион Григорьевич
Место рожденияВоронежская губ.
Дата рождения1878
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1887
Бракосочетание
09.02.1900
Жена: Гликерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.10.1901
Сын: Животягин Дмитрий Родионович
Мать ребёнка: Гликерия Дмитриевна
Раскулачивание
1931
Нарымский край
Кулаки, Постановление снк и цик ссср от 01.02.1930 Спецпоселение Сыновья с ним Михаил Родионович и Василий Родионович
Смерть
1941