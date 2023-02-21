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Гранкин Еремей
Гранкин Еремей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Дата смерти
1846
Пол
Мужской
Отец
Гранкин Семен
1784 г.р.
Мать
Гранкина Авдотья
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Гранкин Семен
Мать:
Гранкина Авдотья
Смерть
1846
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