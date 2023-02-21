Гранкин Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Еремей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Гранкин Семен

Мать: Гранкина Авдотья

Смерть
1846
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