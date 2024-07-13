Давыдов Александр Дмитриевич 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдов Александр Дмитриевич

Место рождения

Петелина, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1900

Дата смерти

20.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Петелина, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Железнова (Давыдова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна

Рождение ребёнка
19.01.1928

Сын: Давыдов Иван Александрович

Мать ребёнка: Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Оноприенко Ольга Александровна

Мать ребёнка: Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна

Смерть
20.02.1943
Погиб в бою . Похоронен в дерене Эстина Лычковского района Ленинградской области

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