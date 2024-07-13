Давыдов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти20.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
19.01.1928
Сын: Давыдов Иван Александрович
Мать ребёнка: Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Оноприенко Ольга Александровна
Мать ребёнка: Давыдова (Летуновская) Александра Назаровна
Смерть
20.02.1943
Погиб в бою . Похоронен в дерене Эстина Лычковского района Ленинградской области