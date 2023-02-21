Непеина Хиония Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непеина Хиония Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Непеина Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Непеин Арсений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Непеин Николай Арсеньевич

Отец ребёнка: Непеин Арсений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Непеина Вера Арсеньевна

Отец ребёнка: Непеин Арсений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Непеина Агния Арсеньевна

Отец ребёнка: Непеин Арсений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.10.1870

Сын: Непеин Сергей Арсеньевич

Отец ребёнка: Непеин Арсений Афанасьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непеин Арсений Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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