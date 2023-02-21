Непеина Хиония Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Непеина Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Непеин Арсений Афанасьевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Непеин Николай Арсеньевич
Отец ребёнка: Непеин Арсений Афанасьевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Непеина Вера Арсеньевна
Отец ребёнка: Непеин Арсений Афанасьевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Непеина Агния Арсеньевна
Отец ребёнка: Непеин Арсений Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.10.1870
Отец ребёнка: Непеин Арсений Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно