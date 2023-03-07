Костырев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостырев Михаил Иванович

Костырев Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Ташаир, Каргалинская волость, Тарский уезд

Дата рождения

06.11.1930

Дата смерти

11.09.1974

Пол

Мужской

Отец

После 1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1930

Отец: Костырев Иван Федорович

Мать: Матрена Васильевна

Ташаир, Каргалинская волость, Тарский уезд
данной деревни нет с 1950-х годов
Бракосочетание
28.07.1956

Жена: Костырева Галина Федоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
женился второй раз, первая тоже Галина (женился до армии)
Рождение ребёнка
23.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костырева Галина Федоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
11.09.1974
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
проблемы с почками, всегда в них поднималось давление и не могли сбить
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close