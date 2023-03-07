Костырев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1930
Дата смерти11.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1930
Отец: Костырев Иван Федорович
Мать: Матрена Васильевна
данной деревни нет с 1950-х годов
Бракосочетание
28.07.1956
женился второй раз, первая тоже Галина (женился до армии)
Рождение ребёнка
23.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костырева Галина Федоровна
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Смерть
11.09.1974
проблемы с почками, всегда в них поднималось давление и не могли сбить