Трофимова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1908

Дочь: Матюкова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
07.10.1913

Дочь: Гремякова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1920

Дочь: Терехова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1924

Сын: Трофимов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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