Трофимова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1908
Дочь: Матюкова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
07.10.1913
Дочь: Гремякова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
20.04.1920
Дочь: Терехова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1924
Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Трофимов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно