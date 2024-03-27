Жамлиханов Хусяин Конюх Овд Хасянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖамлиханов Хусяин Конюх Овд Хасянович

Жамлиханов Хусяин Конюх Овд Хасянович

Место рождения

с.Семеновка Горьковской обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Ханифя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Ханифя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Ханифя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Ханифя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Ханифя

Рождение ребёнка
13.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Ханифя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Ханифя

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.