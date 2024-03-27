Жамлиханов Хусяин Конюх Овд Хасянович
Место рожденияс.Семеновка Горьковской обл.
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1940
Рождение ребёнка
10.01.1941
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
04.10.1948
Рождение ребёнка
13.05.1954
Рождение ребёнка
1956
Смерть
Неизвестно