Задорожная Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1957
Дочь: Задорожный Надежда Александровна
Отец ребёнка: Задорожный Александр Никитович
Рождение ребёнка
12.10.1969
Сын: Задорожный Владимир Александрович
Отец ребёнка: Задорожный Александр Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно