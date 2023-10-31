Задорожная Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожная Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1957

Дочь: Задорожный Надежда Александровна

Отец ребёнка: Задорожный Александр Никитович

Рождение ребёнка
12.10.1969

Сын: Задорожный Владимир Александрович

Отец ребёнка: Задорожный Александр Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задорожный Александр Никитович

Смерть
Неизвестно
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