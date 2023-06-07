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Ватага Лука Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Коваль Наталья Лукинишна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ватага Мария Лукинишна

Мать ребёнка: Ватага Дарья Иосифовна

Рождение
1887

Отец: Ватага Мирон Иванович

Мать: Ватага Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ватага Онисим Лукич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ватага Варвара Лукинишна

Мать ребёнка: Ватага Дарья Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ватага Дарья Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватага Григорий Лукич

Мать ребёнка: Ватага Дария Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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