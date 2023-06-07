Ватага Лука Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Коваль Наталья Лукинишна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ватага Мария Лукинишна
Мать ребёнка: Ватага Дарья Иосифовна
Рождение
1887
Отец: Ватага Мирон Иванович
Мать: Ватага Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ватага Онисим Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ватага Варвара Лукинишна
Мать ребёнка: Ватага Дарья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ватага Дарья Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ватага Дария Иосифовна
Смерть
Неизвестно