Снисарь Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снисарь Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1935

Дата смерти

08.11.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1960 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1960

Сын: Снисарь Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.11.2017
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