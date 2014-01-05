Дмитриева (Королëва) София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Королëва) София Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1932

Дата смерти

05.01.2014

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Николаевич

Смерть
05.01.2014

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