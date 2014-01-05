Дмитриева (Королëва) София Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1932
Дата смерти05.01.2014
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Николаевич
Смерть
05.01.2014