Капустина Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1912 ст.
Отец ребёнка: Капустин Иван Данилович
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно