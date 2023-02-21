Токарев Артем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Смакота Или Смякота Васса или Василиса Артёмовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бенделюк Ранее Бенделикова Или Банделикова Ксения Артемовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Около 1907
Чалкино, Целинный муниципальный район, Курганская область
Дочь Ксения в 1907 г при венчании указана из посёлка Чалкинский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акелина Артемовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно