Токарев Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Смакота Или Смякота Васса или Василиса Артёмовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бенделюк Ранее Бенделикова Или Банделикова Ксения Артемовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Около 1907
Чалкино, Целинный муниципальный район, Курганская область
Дочь Ксения в 1907 г при венчании указана из посёлка Чалкинский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Михаил Артемович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акелина Артемовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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