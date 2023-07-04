Захарова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Захаров Григорий Захарович
Отец ребёнка: Захаров Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Захаров Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Захаров Захар Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно