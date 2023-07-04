Захарова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Захаров Григорий Захарович

Отец ребёнка: Захаров Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Захаров Михаил Захарович

Отец ребёнка: Захаров Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Захаров Ефим Захарович

Отец ребёнка: Захаров Захар Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
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