Рединский Валентин Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРединский Валентин Никифорович

Рединский Валентин Никифорович

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1932

Отец: Рединский Никифор Илларионович

Мать: Рединская Клавдия Николаевна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.02.1959

Сын: Рединский Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Рединская Любовь Родионовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рединский Михаил Валентинович

Мать ребёнка: Рединская Любовь Родионовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рединский Александр Валентинович

Мать ребёнка: Рединская Любовь Родионовна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рединская Любовь Родионовна

Смерть
Неизвестно
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close