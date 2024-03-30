Рединский Валентин Никифорович
Место рождения
Дата рождения24.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1932
Рождение ребёнка
21.02.1959
Сын: Рединский Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Рединская Любовь Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рединский Михаил Валентинович
Мать ребёнка: Рединская Любовь Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рединский Александр Валентинович
Мать ребёнка: Рединская Любовь Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно