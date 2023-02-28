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Жданов Евфим Афанасьевич

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Место рождения

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

27.12.1898

Дата смерти

13.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1898

Отец: Жданов Афанасий Иванович

Мать: Жданова Феодосия Михайловна

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1920

Сын: Жданов Петр Ефимович

Мать ребёнка: Жданова Анисия Кирилловна

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Провоторова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Жданова Анисия Кирилловна

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданова Анисия Кирилловна

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.05.1933

Сын: Жданов Виктор

Мать ребёнка: Жданова Анисия Кирилловна

Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Анисия Кирилловна

Смерть
13.09.1978
Семикино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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