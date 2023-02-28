Жданов Евфим Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1898
Дата смерти13.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1898
Рождение ребёнка
15.08.1920
Сын: Жданов Петр Ефимович
Мать ребёнка: Жданова Анисия Кирилловна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Провоторова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Жданова Анисия Кирилловна
Рождение ребёнка
20.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жданова Анисия Кирилловна
Рождение ребёнка
?.05.1933
Сын: Жданов Виктор
Мать ребёнка: Жданова Анисия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1978