Захарьина (Мамлеева) Федора Ерофеева/Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьина (Мамлеева) Федора Ерофеева/Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1760

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Захарьин Емельян

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Афимья Яковлева

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Захарьин Потап Яковлев

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
1760
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
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