Захарьина (Мамлеева) Федора Ерофеева/Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1748
Сын: Захарьин Емельян
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Афимья Яковлева
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Смерть
1760
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Захарьин Яков