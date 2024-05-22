Назарян Армен Завенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1975
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1975
Отец: Назарян Завен Сарибекович
Мать: Назарян Мариам Аршаевна
Рождение ребёнка
21.11.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аветисян Вардитер Мушеговна
Рождение ребёнка
11.11.2010
Дочь: Назарян Милена Арменовна
Мать ребёнка: Аветисян Вардитер Мушеговна
Рождение ребёнка
21.09.2014
Мать ребёнка: Аветисян Вардитер Мушеговна