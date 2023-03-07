Участники Место

Рождение Около 1605 Отец: Прилуков Фадей Мать: не указана

Рождение ребёнка Около 1625 Сын: Прилуков Алексей (Олешка) Еремеев Мать ребёнка: не указана поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка Около 1628 Сын: Прилуков Игнатий (Игнашка) Еремеев Мать ребёнка: не указана поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка Около 1631 Сын: Прилуков Сава (Савка) Еремеев Мать ребёнка: не указана поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка Около 1636 Сын: Прилуков Перфил (Перфирко) Еремеев Мать ребёнка: не указана поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка Около 1639 Сын: Прилуков Родион (Родка) Еремеев Мать ребёнка: не указана поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Работа или профессия Неизвестно

Место жительства Неизвестно поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя