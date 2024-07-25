Герасименко Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасименко Матрона

Герасименко Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Герасименко Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Герасименко Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Герасименко Феодосия Максимовна

Отец ребёнка: Герасименко Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Герасименко Иван Максимович

Отец ребёнка: Герасименко Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Герасименко Косма Максимович

Отец ребёнка: Герасименко Максим Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.