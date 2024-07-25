Герасименко Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Герасименко Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Герасименко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Герасименко Феодосия Максимовна
Отец ребёнка: Герасименко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Герасименко Иван Максимович
Отец ребёнка: Герасименко Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Герасименко Косма Максимович
Отец ребёнка: Герасименко Максим Яковлевич
Смерть
Неизвестно