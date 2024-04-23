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Мария Прохоровна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

13.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1884

Отец: Прохор Степанович

Мать: Степанида Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1884
Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Фиония Ниловна

Отец ребёнка: Нил Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1908

Сын: Иван Нилович

Отец ребёнка: Нил Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Михаил Нилович

Отец ребёнка: Нил Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1910

Дочь: Ефросинья Ниловна

Отец ребёнка: Нил Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1914

Дочь: Мария Ниловна

Отец ребёнка: Нил Сергеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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