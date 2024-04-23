Мария Прохоровна
Место рождения
Дата рождения13.12.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1884
Отец: Прохор Степанович
Мать: Степанида Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1884
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Фиония Ниловна
Отец ребёнка: Нил Сергеевич
Рождение ребёнка
19.01.1908
Сын: Иван Нилович
Отец ребёнка: Нил Сергеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Михаил Нилович
Отец ребёнка: Нил Сергеевич
Рождение ребёнка
13.02.1910
Дочь: Ефросинья Ниловна
Отец ребёнка: Нил Сергеевич
Рождение ребёнка
12.07.1914
Дочь: Мария Ниловна
Отец ребёнка: Нил Сергеевич