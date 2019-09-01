Дмитриева (Андреева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1935
Дата смерти?.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1935
Бракосочетание
?.05.1959
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
13.11.1961
деревня Дмитриевка
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.09.2019