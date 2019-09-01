Дмитриева (Андреева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Андреева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1935

Дата смерти

?.09.2019

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Между 1902 и 1905 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1935

Отец: Андреев Яков

Мать: Андреева Прасковья (Перасковия) Филипповна

Бракосочетание
?.05.1959

Муж: Дмитриев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
13.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Александрович

деревня Дмитриевка
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Александрович

Смерть
?.09.2019
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