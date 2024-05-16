Синев Дмитрий Николаевич 1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синев Дмитрий Николаевич

Место рождения

с.Воютино Меленковского уездп

Дата рождения

1951

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Авророва) Татьяна Михайловна

с.Воютино Меленковского уездп
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2005

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