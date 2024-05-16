Синев Дмитрий Николаевич
Место рожденияс.Воютино Меленковского уездп
Дата рождения1951
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: скрыто настройками приватности
с.Воютино Меленковского уездп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2005