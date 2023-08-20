Домаренко Владимир Владимирович
мужской, родился 04.04.1954
МатьБолдуева (Домаренко) Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)03.05.1929 г.р.
ОтецДомаренко Владимир Васильевич14.01.1926 г.р.
Дети
Домаренко Александр Владимирович1978 г.р.
Домаренко Максим Владимирович04.07.1979 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1954
Рождение ребёнка
1978
Сын: Домаренко Александр Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1979
Сын: Домаренко Максим Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности