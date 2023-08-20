Домаренко Владимир Владимирович 04.04.1954 — найти родственников по фамилии на Familio

Домаренко Владимир Владимирович

Автор
АК
Крылова А.

мужской, родился 04.04.1954

Мать
Болдуева (Домаренко) Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)03.05.1929 г.р.
Отец
Домаренко Владимир Васильевич14.01.1926 г.р.
Дети
Домаренко Александр Владимирович1978 г.р.
Домаренко Максим Владимирович04.07.1979 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1954

Отец: Домаренко Владимир Васильевич

Мать: Болдуева (Домаренко) Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)

Рождение ребёнка
1978

Сын: Домаренко Александр Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1979

Сын: Домаренко Максим Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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