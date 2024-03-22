Симачёва (Кудряшова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симачёва (Кудряшова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симачёва Паня Сергеевна

Отец ребёнка: Симачёв Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симачёва Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Симачёв Сергей

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Митина (Симачёва) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Симачёв Сергей

Смерть
Неизвестно

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