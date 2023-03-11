Васина Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васина Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Васин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Николай Ильич

Отец ребёнка: Васин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Васин Илья

Работа или профессия
Неизвестно
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