Васина Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васина Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Васин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Николай Ильич
Отец ребёнка: Васин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Владимир Ильич
Отец ребёнка: Васин Илья
Работа или профессия
Неизвестно