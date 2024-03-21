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Сакович Филип Иванович

Место рождения

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сакович Надежда Филиповна

Мать ребёнка: Сакович София Анисова

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сакович Клавдия Филиповна

Мать ребёнка: Сакович София Анисова

Бракосочетание
1938

Жена: Сакович София Анисова

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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