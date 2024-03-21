Сакович Филип Иванович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сакович Надежда Филиповна
Мать ребёнка: Сакович София Анисова
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сакович Клавдия Филиповна
Мать ребёнка: Сакович София Анисова
Бракосочетание
1938
Жена: Сакович София Анисова
Смерть
Неизвестно