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(Халитова) Гузяль Мясутовна

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Место рождения

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1969

Отец: Халитов Мясут Айнетдинович

Мать: Халитова Гульжиган Мохтаровна

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
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