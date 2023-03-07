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(Халитова) Гузяль Мясутовна
(Халитова) Гузяль Мясутовна
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Место рождения
Татарский Канадей
, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
22.10.1969
Пол
Женский
Отец
Халитов Мясут Айнетдинович
1943 г.р.
Мать
Халитова Гульжиган Мохтаровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1969
Отец:
Халитов Мясут Айнетдинович
Мать:
Халитова Гульжиган Мохтаровна
Татарский Канадей
, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
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