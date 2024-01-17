Мартинчик(Белуш) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартинчик(Белуш) Вера

Место рождения

Раховец

Дата рождения

1922

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Раховец
Рождение ребёнка
07.11.1933

Сын: Белуш Александр

Отец ребёнка: Белуш Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белуш Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белуш Иосиф

Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Раховец
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