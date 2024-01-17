Мартинчик(Белуш) Вера
Место рожденияРаховец
Дата рождения1922
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1933
Сын: Белуш Александр
Отец ребёнка: Белуш Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белуш Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белуш Иосиф
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Раховец