Данила Иванов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Гаврила Данилов (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Якимова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Василиса Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Якимова (Вна)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Наталия Данилова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Якимова (Вна)

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Федор Данилов (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Якимова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Яким Данилов (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Якимова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Якимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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