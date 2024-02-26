Данила Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Гаврила Данилов (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Якимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Василиса Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Якимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Наталия Данилова (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Якимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Федор Данилов (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Якимова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Яким Данилов (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Якимова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Якимова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно