Ягубкин Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения07.03.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
04.12.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
01.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Надежда Юрьевна