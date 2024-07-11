Ягубкин Василий Александрович 07.03.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ягубкин Василий Александрович

Место рождения

Нижняя Вязера, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

07.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Вязера, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Надежда Юрьевна

Рождение ребёнка
04.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Надежда Юрьевна

Рождение ребёнка
01.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Надежда Юрьевна

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