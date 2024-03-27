Исаев Умяр Нурмухаммят Улы
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения25.08.1924
Дата смерти14.02.1946
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924
Отец: Исаев Нурмухаммят Ст.Унтер Офицер
Мать: Исаева Танзиля
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1504821071/
Исаев Умяр Нюряевич Рядовой 25.08.1924 Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Камкино. Сводная картотека Перечень наград 29.09.1944 Медаль «За отвагу» 19.05.1945 Медаль «За отвагу»
Смерть
14.02.1946