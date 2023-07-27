Доброва (Фомичева?) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.04.1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Добров Андрей Станиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Добров Андрей Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Журналист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1995
Дочь: (Доброва) Софья Андреевна
Отец ребёнка: Добров Андрей Станиславович
Рождение ребёнка
25.11.1997
Отец ребёнка: Добров Андрей Станиславович
Рождение ребёнка
20.08.2000
Отец ребёнка: Добров Андрей Станиславович