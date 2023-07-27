Доброва (Фомичева?) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоброва (Фомичева?) Дарья Ивановна

Доброва (Фомичева?) Дарья Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1973

Отец: Фомичёв Иван

Мать: Воронина (Воронина) Елена? Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добров Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Добров Андрей Станиславович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добров Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Добров Андрей Станиславович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добров Андрей Станиславович

Работа или профессия
Неизвестно
Журналист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.1995

Дочь: (Доброва) Софья Андреевна

Отец ребёнка: Добров Андрей Станиславович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.11.1997

Сын: Добров Василий Андреевич

Отец ребёнка: Добров Андрей Станиславович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.08.2000

Сын: Добров Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Добров Андрей Станиславович

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.