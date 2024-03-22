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Токарев Прокопий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1902

Дата смерти

18.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1902

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Токарева (Рубцова) Ксения Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Виктор Прокопьевич

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Антонина Прокопьевна

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Галина Прокопьевна

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Ирина Прокопьевна

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Екатерина Алексеевна

Смерть
18.11.1943
Пропал без вести в районе деревни Ивница Коростышевского района Житомирской области УССР.

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