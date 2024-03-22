Токарев Прокопий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1902
Дата смерти18.11.1943
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1902
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Виктор Прокопьевич
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Антонина Прокопьевна
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Галина Прокопьевна
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Ирина Прокопьевна
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1943
Пропал без вести в районе деревни Ивница Коростышевского района Житомирской области УССР.