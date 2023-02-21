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Нарышкина Варвара Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

01.07.1882 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1871 ст.

Муж: Нарышкин Давид Михайлович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Куделова Александра Давидовна

Отец ребёнка: Нарышкин Давид Михайлович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
01.07.1882 ст.
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: от горячки
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