Нарышкина Варвара Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841 ст.
Дата смерти01.07.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1871 ст.
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: Куделова Александра Давидовна
Отец ребёнка: Нарышкин Давид Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1882 ст.
Причина смерти: от горячки