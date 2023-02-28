Фамилии Нет Линия Лобаревы (Фамилии Нет) Агриппина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Линия Лобаревы (Фамилии Нет) Агриппина Стефановна

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Место рождения

Кашино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

08.01.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.02.1872 ст.

Муж: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1873 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Андреевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1873 ст.

Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.06.1875 ст.

Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1877 ст.

Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Анна Андреевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1882 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Димитрий Андреевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1885 ст.

Сын: Лобарев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Смерть
08.01.1898 ст.
Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
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