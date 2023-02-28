Фамилии Нет Линия Лобаревы (Фамилии Нет) Агриппина Стефановна
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смерти08.01.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1872 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1873 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Мария Андреевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
02.01.1873 ст.
Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
26.06.1875 ст.
Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
06.09.1877 ст.
Дочь: Фамилии Нет Линия Лобаревы Анна Андреевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
21.10.1882 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Лобаревы Димитрий Андреевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
08.07.1885 ст.
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Лобаревы Андрей Илларионович
Смерть
08.01.1898 ст.