Мартьян Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Мартемьянович
Мать: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Мартемьяновна
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Мартемьяновна
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно