Мартьян Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьян Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Мартемьянович

Мать: Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Мартемьяновна

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолай Мартемьянович

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Мартемьяновна

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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