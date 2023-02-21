Киселева (Чеботарева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева (Чеботарева) Ольга Васильевна

Киселева (Чеботарева) Ольга Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1960

Отец: Чеботарев Василий Васильевич

Мать: Чеботарева Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1980

Дочь: Ларкина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Алексеевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.05.1986

Дочь: Киселева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Александр Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close