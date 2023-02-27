(Тимошенко) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тимошенко) Акулина

(Тимошенко) Акулина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Тимошенко Василий

Отец ребёнка: Тимошенко Григорей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Григорей

Место жительства
Неизвестно
Кантемировка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close