(Тимошенко) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тимошенко Василий
Отец ребёнка: Тимошенко Григорей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Григорей
Место жительства
Неизвестно
Кантемировка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно