Ортынская Анна Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортынская Анна Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2018 г.р.

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ортынский Юрий Валерьевич

Рождение ребёнка
14.02.2018

Сын: Ортынский Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

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