Ортынская Анна Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ортынский Юрий Валерьевич
Рождение ребёнка
14.02.2018
Сын: Ортынский Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: не указан