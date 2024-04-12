Винокуров Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1898
Дата смерти03.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898
Рождение ребёнка
20.07.1935
Дочь: Винокурова Галина Павловна
Мать ребёнка: Винокурова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
04.10.1937
Сын: Винокуров Владимир Павлович
Мать ребёнка: Винокурова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Мария Павловна
Мать ребёнка: Винокурова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замураева Нина Павловна
Мать ребёнка: Винокурова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янышева Вера Павловна
Мать ребёнка: Винокурова Александра Константиновна
Смерть
03.09.1975