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Винокуров Павел Николаевич

Место рождения

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область

Дата рождения

12.07.1898

Дата смерти

03.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1935

Дочь: Винокурова Галина Павловна

Мать ребёнка: Винокурова Александра Константиновна

Рождение ребёнка
04.10.1937

Сын: Винокуров Владимир Павлович

Мать ребёнка: Винокурова Александра Константиновна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Мария Павловна

Мать ребёнка: Винокурова Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замураева Нина Павловна

Мать ребёнка: Винокурова Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янышева Вера Павловна

Мать ребёнка: Винокурова Александра Константиновна

Смерть
03.09.1975
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
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