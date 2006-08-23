Созонтьева (Бирина) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1925
Дата смерти23.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1925
Отец: Бирин Александр Иванович
Мать: Бирина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
15.11.1960
Рождение ребёнка
17.02.1968
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
23.08.2006