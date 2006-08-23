Созонтьева (Бирина) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонтьева (Бирина) Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1925

Дата смерти

23.08.2006

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1925

Отец: Бирин Александр Иванович

Мать: Бирина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
15.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созонтьев Константин Александрович

Рождение ребёнка
17.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созонтьев Константин Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созонтьев Константин Александрович

Смерть
23.08.2006
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