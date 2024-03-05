Донченко Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донченко Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Донченко Анатолий Семёнович

Мать: Донченко Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1995

Сын: Донченко Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Донченко Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донченко ? Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Знаем Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Донченко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донченко Людмила

Смерть
Неизвестно
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