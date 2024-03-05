Донченко Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1995
Мать ребёнка: Донченко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донченко ? Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Знаем Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Донченко Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Донченко Людмила
Смерть
Неизвестно