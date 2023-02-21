Миндияр Сиражетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндияр Сиражетдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1913

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1913

Отец: Сиражетдин Мингазитдинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1959

Сын: Сиражетдинов Уралис Миндиярович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1980
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