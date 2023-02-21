Миндияр Сиражетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1913
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1913
Отец: Сиражетдин Мингазитдинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1959
Сын: Сиражетдинов Уралис Миндиярович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1980