Хвостов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1787 г.р.
Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1799 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Сын: Хвостов Григорий Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: Калеткина Ефимия Ильина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Хвостов Прокофий Ильин

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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