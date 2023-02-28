Прохорова Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1884
Дата смерти31.01.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1907
Сын: Прохоров Павел Степанович
Отец ребёнка: Прохоров Степан
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Прохоров Степан
Рождение ребёнка
25.02.1912
Дочь: Кузнецова Мария Прохорова
Отец ребёнка: Прохоров Степан
Рождение ребёнка
1915
Сын: Прохоров Федор Степанович
Отец ребёнка: Прохоров Степан
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Шемятина Александра Прохорова
Отец ребёнка: Прохоров Степан
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Вера Степановна
Отец ребёнка: Прохоров Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьянова Нина Прохорова
Отец ребёнка: Прохоров Степан
Смерть
31.01.1965