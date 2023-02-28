Прохорова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Евдокия Федоровна

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Место рождения

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.03.1884

Дата смерти

31.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.11.1907

Сын: Прохоров Павел Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Степан

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Прохоров Петр Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Степан

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.02.1912

Дочь: Кузнецова Мария Прохорова

Отец ребёнка: Прохоров Степан

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Прохоров Федор Степанович

Отец ребёнка: Прохоров Степан

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Шемятина Александра Прохорова

Отец ребёнка: Прохоров Степан

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Вера Степановна

Отец ребёнка: Прохоров Степан

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьянова Нина Прохорова

Отец ребёнка: Прохоров Степан

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
31.01.1965
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